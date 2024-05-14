Мосбиржа анонсировала прекращение торгов акциями Yandex N.V.

Московская биржа прекратит торги ценными бумагами Yandex N.V. с 10 июля 2024 года по заявлению самой компании, следует из сообщения торговой площадки. Последняя дата торгов в стакане — 14 июня 2024 года.

Торги акциями МКАО «Яндекс», которая стала владельцем основного российского юрлица «Яндекс», начнутся 8 июля. Ранее планировалось, что торги стартуют 15 мая. Бумаги так же, как и расписки Yandex N.V. включены в первый копировальный уровень.

Компания Yandex N.V. — голландская материнская компания группы компаний «Яндекс», 5 февраля объявила о заключении соглашения о продаже всех бизнесов группы компаний «Яндекс» в России и на «некоторых международных рынках» (в периметр вошли все бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением четырёх зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии) консорциуму частных инвесторов, которые будут владеть компанией через ЗПИФ. Самым крупным покупателем российских активов компании «Яндекс» станет структура менеджмента компании, которая получит 35% акций в закрытом паевом инвестиционном фонде (ЗПИФ) «Консорциум.Первый» через структуру «Фонд менеджеров» (FMP). Все эти активы переданы будущей головной компании «Яндекса» — МКПАО «Яндекс», которая до закрытия первого этапа сделки будет находиться под контролем Yandex N.V.