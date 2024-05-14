В Сбербанке назначили нового старшего вице-президента

Бывший топ-менеджер банка «Открытие» Артем Алешкин с 14 мая был назначен старшим вице-президентом Сбербанка и руководителем блока «Развитие клиентского опыта В2С». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

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Представители банка отметили, что Алешкин окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности «Финансы и кредит», а также в прошлом изучал инновационный маркетинг в Стэнфорде.

Среди прошлых мест работы нового вице-президента Сбербанка — банки «Открытие» и Home Credit. В «Открытии» он занимал должность заместителя руководителя розничного блока организации, имеет опыт запуска новых продуктов и сервисов для роста клиентской базы.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф, комментируя, назначение Алешкина, заявил, что в 2024 году Сбербанк «приступил к реализации новой стратегии».

«Сберу предстоит самая большая и технологически сложная трансформация в истории. Желаю Артему и всей команде В2С жизненной энергии, оптимизма и новых открытий на пути к человекоцентричности», — заключил президент Сбербанка.

Ранее выяснилось, что Сбер заработал почти 500 млрд рублей с начала 2024 года.