В СПБ Бирже рассказали о работе по разблокировке активов россиян

СПБ биржа ведет работу по разблокировке активов российских клиентов по двум трекам. Один трек касается получения лицензий в Управлении по контролю за иностранными активами США (OFAC), для бумаг, затронутых санкциями США, введенных против торговой площадки в ноябре прошлого года. Второй трек – это высвобождение гонконгских бумаг, на которые, по мнению юристов СПБ биржи, напрямую санкционные ограничения не распространяются, рассказал в интервью «РБК Инвестициям» гендиректор торговой площадки Евгений Сердюков.

Получение лицензий в OFAC:

СПБ биржа будет оказывать помощь инвесторам в подаче обращений в OFAC на получение индивидуальных лицензий.

«Мы знаем об отдельных положительных решениях, которые принимались при индивидуальных обращениях. В связи с этим обращение за индивидуальными лицензиями сейчас, возможно, является наиболее вероятным сценарием разблокировки активов, поэтому наши юристы в помощь инвесторам разработали шаблоны для самостоятельного обращения в OFAC», — рассказал Евгений Сердюков.

По его словам, процедура подачи индивидуальных заявлений на получение лицензий «достаточно простая», она бесплатная и будет происходить через сайт OFAC: «Основные затраты у физического лица — это на квалифицированный перевод личных документов на английский язык».

«Юристы «СПБ банка» вместе с международными консультантами, специализирующимися на санкциях, подготовили форму заявления, которое необходимо предоставить каждому инвестору — физическому и юридическому лицу — для подачи в OFAC, а также подробную инструкцию по его заполнению», — уточнил топ-менеджер. «Шаблон заявления, инструкция и список необходимых для заполнения заявления документов будут опубликованы на сайте разблокировкаактивов.рф до конца мая. Мы уже направили эти сведения участникам торгов — управляющим компаниям, брокерам и их депозитариям. К ним инвесторам нужно будет обратиться за некоторыми документами», — заявил Евгений Сердюков.

«СПБ банк» готовит коллективное заявление на разблокировку всех активов.

«Процесс самостоятельного обращения инвесторов в OFAC будет происходить параллельно с подачей коллективного заявления, которое готовит «СПБ банк». После подготовки внушительного комплекта документов юристы «СПБ банка» направят в OFAC обращение на разблокировку активов», — заявил глава торговой площадки.

По его словам, хотя это и долгий процесс, требующий «огромной юридической составляющей, поскольку формализована только часть процедур», сбор документов уже завершается, а само заявление будет направлено в ближайшие недели.

Разблокировка гонконгских ценных бумаг:

Работа по разблокировке бумаг гонконгских эмитентов, торговавшихся на СПБ бирже, строится по другим принципам, не связанным с обращением за лицензиями, рассказал Евгений Сердюков.

«Ввиду того что гонконгские активы не имеют непосредственной связи с американской юрисдикцией, не учитываются американскими финансовыми учреждениями, напрямую санкционные ограничения на такие активы не распространяются», — объяснил топ-менеджер позицию сформулированную международными юристами СПБ биржи.

Поэтому, как отметил он, «временные ограничения на распоряжение» гонконгскими бумагами «вызваны опасениями контрагентов из дружественных юрисдикций вторичных американских санкций», из-за чего эти контрагенты применяют повышенный комплаенс.

«Таким образом, наши международные юристы считают, что в целях разблокировки гонконгских активов лицензия OFAC не потребуется», — заключил он.

По его словам, объем замороженных активов, приходящихся на гонконгские бумаги, составляет порядка 6% или чуть меньше $200 млн.