Суд Англии запретил ВЭБу судиться с Barclays в России

Крупный банк Великобритании Barclays добился в Высоком суде Англии и Уэльса запрета для госкорпорации «ВЭБ.РФ» судиться с ним по соглашению о валютных свопах где-либо, кроме Лондонского международного арбитражного суда (LCIA), пишут «Ведомости» со ссылкой на решение суда.

Еще до начала военных действий на Украине сделки с валютными свопами между двумя организациями должны были завершиться в 2023-2025 годах, но были прекращены Barclays досрочно из-за введения против ВЭБа международных санкций в феврале – марте 2022 года. Из-за этого английский банк должен был заплатить российской госкорпорации неустойку. Она, по соглашению сторон, должна была составить около $148 млн. Однако, как утверждает Barclays, банк не мог выплатить эту сумму из-за западных санкций и контрмер со стороны Кремля. Поэтому ВЭБ подал иск к банку в мае 2023 года в Арбитражный суд Москвы, в котором потребовал взыскать с Barclays эту задолженность.

В это время началось судебное разбирательство в суде Великобритании. В феврале 2024 года Высокий суд Англии счел обращение ВЭБа в московскую инстанцию «явным нарушением» арбитражной оговорки из соглашения о свопах – она обязывает стороны рассматривать любые споры по этому соглашению в LCIA. Тогда суд в Лондоне выдал ВЭБу временный запрет до 15 апреля на продолжение российского разбирательства.

Позже Barclays попросил суд сделать этот временный запрет постоянным. В свою очередь ВЭБ настаивал на неисполнимости оговорки из-за санкций и просил не выдавать новый запрет. По мнению ВЭБа, которое приводится в решении суда, санкции фактически препятствуют его доступу к британскому правосудию, затрудняя обеспечение юридического представительства на заседаниях и личного присутствия представителей сторон и свидетелей на слушаниях, а также оплату судебных издержек и сборов LCIA.

Однако суд обратил внимание, что госкорпорации и многим другим российским компаниям успешно удается находить адвокатов, которые представляют их интересы в британской юрисдикции. Также суд заметил, что ВЭБ не лишен возможности оплачивать услуги адвокатов за пределами системы SWIFT. Госкорпорация может участвовать в судебных заседаниях дистанционно, также пишет в своем решении суд.

Как «Ведомостям» заявили в ВЭБ, госкорпорация продолжит попытки взыскать задолженность с Barclays во всех доступных юрисдикциях. Главным итогом британского процесса стало признание Barclays задолженности перед ВЭБом, а решение LCIA может лишь подтвердить ее объем, считают в российской компании. Представитель Barclays не ответил на запрос «Ведомостей».