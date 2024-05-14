В России арестовали бывшие активы производителя водки «Хортица»

Ленинский районный суд Курска 6 мая арестовал семь юридических лиц, ранее связанных с основателем алкогольного холдинга Global Spirits (водка "Хортица") Евгением Черняком (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных Федеральной службы судебных приставов.

Как сообщает издание со ссылкой на данные СПАРК, взыскателем по делу указана Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Речь идет о Феодосийском заводе коньяков и вин, "Крымском винном доме", ликеро-водочных заводах "Русский север" в Вологде и "Родник и К" в Мытищах, а также дистрибуторах "Традиции успеха", "Стандарт качества" и "Новый уровень", отмечает РБК.

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Черняк - украинский бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits, одного из крупнейших в Европе. Холдинг владеет несколькими предприятиями по производству настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков, а также водок "Хортица", "Мороша" и "Первак". Global Spirits является собственником ликеро-водочного завода "Хортица" и Одесского коньячного завода.