Экс-жена Билла Гейтса покинет их совместный благотворительный фонд

Бывшая жена основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда Френч покинет их совместный благотворительный фонд. Об этом говорится на сайте организации.

Отмечается, что ее последний день работы в фонде будет 7 июня.

«У Мелинды появились новые идеи о том, какую роль она хочет играть в улучшении жизни женщин и семей в США и во всем мире», — заявил генеральный директор фонда Марк Сузман.

По его словам, экс-супруга миллиардера планирует сосредоточиться на работе по вопросам положения женщин и девочек в США и мире в целом, а также в области обеспечения и защиты равенства.

После этого Билл Гейтс станет единственным председателем фонда.

Билл и Мелинда Гейтс возглавляют благотворительный фонд с 2000 года.

В 2022 году Мелинда Френч Гейтс продала доставшиеся ей после развода акции на сумму 1,44 миллиард долларов.

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе 3 мая 2021 года после 27 лет брака. Одной из причин развода, по словам Мелинды, стала дружба Билла с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за изнасилование несовершеннолетней.