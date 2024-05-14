Оператора карт «Мир» привлекут к борьбе с отмыванием денег

Росфинмониторинг подтвердил свое намерение включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для предоставления сведений об операциях по картам МИР и в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. При этом большая часть запросов сейчас направляется в банки. Хотя отдельные банковские операции, в том числе связанные с использованием системы МИР или СБП, администрируются НСПК, подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим в пресс-службе Росфинмониторинга уточнили, что речь идет не о взаимодействии банков и НСПК, а о включении данного оператора в сферу регулирования антиотмывочного законодательства с целью предоставления службе возможности направлять ему запросы и получать запрашиваемые сведения.

Уточняется, что реализация этого предложения поможет оптимизировать нагрузку на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга за счет того, что часть запросов служба будет направлять напрямую НСПК.

Ранее во вторник РБК со ссылкой на представителя Росфинмониторинга сообщил, что ведомство выступило с предложением подключить оператора карт МИР к борьбе с отмыванием денег.