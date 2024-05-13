Китайская компания SOMINA намерена возобновить добычу урана в Нигере

Компания Societe des Mines d'Azelik (SOMINA), контрольный пакет акций которой принадлежит КНР, возобновит добычу урана на севере Нигера спустя 10 лет. Об этом сообщило общественное телевидение Нигера.

Ситуация сегодня благоприятная, SOMINA планирует возобновить добычу урана, передал телеканал Télé Sahelо.

Созданная в 2007 году компания SOMINA начала добычу урана в 2011 году в Азелике, в 200 км к юго-западу от шахтерского города Арлит, где французская компания Orano работает около 50 лет. Однако в 2014 году она приостановила добычу из-за падения мировых цен на уран.

Теперь цены на уран выросли в пять раз по сравнению с 2016 годом, когда они опускались до самой низкой отметки. Рост цен можно объяснить как восстановлением спроса на атомную энергетику, так и международной геополитической напряженностью.

В июне прошлого года правительство Нигера и Китайская национальная урановая компания подписали меморандум о взаимопонимании по возобновлению деятельности SOMINA.

Канадская компания Global Atomic Corporation в 2022 году начала добычу урана в Дасе, расположенном в 105 км к югу от Арлита.