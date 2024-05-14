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В России ужесточат контроль за маркетплейсами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минпромторгом и Роспотребнадзором разработают отдельный законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документы ФАС.

В России ужесточат контроль за маркетплейсами
© РИА Новости

Отмечается, что представители антимонопольной службы уже подготовили концепцию будущего законопроекта. Его ключевые положения затронут отношения между маркетплейсами, покупателями, продавцами товаров и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Главной целью законопроекта станет создание более эффективных условий для конкуренции и защиты прав потребителей, уточнили в ведомстве. В ФАС считают необходимым прописать в документе меры, касающиеся владельцев таких площадок. Речь идет в том числе о контроле размещения информации о размещаемой продукции и особенностях взаимодействия между участниками маркетплейсов при возврате товаров.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал власти аккуратно отрегулировать работу маркетплейсов на внутреннем рынке. По его словам, за последнее время у граждан возникло много вопросов к подобным онлайн-платформам. Как уточнил он, претензии россиян в основном касаются частых изменений в условиях договора, комиссий за возврат товара и различных ограничений со стороны продавцов.

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