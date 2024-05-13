Назван сменщик «Газпрома» на европейском рынке

Стремление Европы максимально сократить закупки природного газа из России привело к тому, что на ее рынке формируется новая зависимость. На место «Газпрома» пришел норвежский Equinor, пишет Bloomberg. Lenta.ru

Пока ЕС продолжает сильно зависеть от ископаемого топлива, норвежские углеводороды будут необходимы для поддержания света в Европе, отмечают эксперты. В настоящее время Норвегия поставляет 30% газа Европы. Ранее «Газпром» обеспечивал около 35% всего европейского газа. При этом из более чем 109 миллиардов кубометров природного газа, экспортированных Норвегией в Европу в прошлом году, примерно две трети было продано компанией Equinor. Инвест-Форсайт

Ранее «Газпром» сообщил, что в 2023 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) его убыток составил 629 миллиардов рублей. ТАСС