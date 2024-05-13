«Яндекс» объявил условия обмена и выкупа акций нидерландской Yandex N.V.

ЗПИФ «Консорциум.Первый», потенциальный мажоритарный акционер «Яндекса», объявил оферту по обмену и выкупу акций Yandex N.V. для миноритарных акционеров.

Согласно пресс-релизу консорциума, который ццитирует «Интерфакс», ЗПИФ предлагает обменять акции Yandex N.V. на акции МКПАО «Яндекса» в соотношении «1:1».

Также «Консорциум.Первый» предлагает выкупить акции Yandex N.V. за 1251,8 рублей за штуку. Лимит предложения по выкупу составляет 50,4 млн акций. Опцией выкупа могут воспользоваться инвесторы, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий.

Всего ЗПИФ планирует выкупить и обменять не более 107 729 866, или 29,8%, акций YNV для последующего закрытия сделки по приобретению российского бизнеса «Яндекса».