Сбербанк сообщил о структурных изменениях в технологическом направлении бизнеса

Сбербанк объявил о структурных изменениях в одном из направлений бизнеса — технологическом. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что новая стратегия Сбера будет основана на технологическом лидерстве. Для решения задач были созданы два блока — «Технологии» и «Технологическое развитие». Первый займется развитием и обеспечением бизнеса и Платформы (Platform V), а второй — созданием новой Платформы, основанной на AI.

Они будут работать в тесной синергии, совместно достигать приоритетных целей. Например, командам блоков предстоит обеспечивать технологический фундамент Сбера, а также развивать прорывные технологии и новые продукты на базе AI.

Блок «Технологическое развитие» возглавит старший вице-президент Андрей Белевцев. Блоком «Технологии» будет руководить Кирилл Меньшов в должности старшего вице-президента.