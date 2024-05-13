Суд удовлетворил иск Минфина о приостановке прав кипрского владельца Альфа-банка

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Министерства финансов России о приостановке корпоративных прав кипрской компании Alfastrakhovanie на российскую ООО "ЮНС-холдинг" (основное хозяйственное общество - "Альфастрахование"), а также аналогичный иск в отношении прав ABH Financial Limited на АО "АБ холдинг" (основное хозяйственное общество - Альфа-банк), следует из материалов картотеки суда.

Министерство финансов ранее отмечало, что в условиях антироссийских санкций совершаются действия (допускается бездействие), которые препятствуют осуществлению деятельности системно значимой кредитной организации АО "Альфа-банк" и одной из крупнейших в стране страховых организаций - АО "Альфастрахование" со стороны их иностранных владельцев. В связи с этим министерство и обратилось в суд с иском о приостановке корпоративнвх прав.

В ведомстве также уточнили, что приостановление осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав в отношении АО "АБ холдинг" и ООО "ЮНС-холдинг" позволит исключить препятствия для деятельности этих организаций, а также Альфа-банка и "Альфастрахования" на российском финансовом рынке.

Правительство России 1 апреля 2024 года включило "АБ холдинг" и "ЮНС-холдинг" в перечень экономически значимых организаций, предоставив Минфину РФ право на обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав в их отношении.