Серия забастовок готова охватить магазины Apple Store

CNN сообщает о том, что Apple столкнулась с волной недовольства со стороны сотрудников своих розничных магазинов Apple Store. Эта ситуация является одним из многих вызовов, с которыми компания столкнулась в этом году, включая проверку со стороны регулирующих органов в США, низкие продажи в Китае и конкуренцию в сфере искусственного интеллекта.

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Сотрудники Apple Store в Таусоне, штате Мэриленд, проголосовали за создание профсоюза в июне 2022 года. Однако, по их словам, руководство компании не выполнило их основные требования. В это же время их коллеги в Нью-Джерси проводят профсоюзные выборы. Кроме того, Национальный совет по трудовым отношениям поддержал решение, в котором утверждается, что Apple использует тактику борьбы с профсоюзами в Нью-Йорке. Сейчас против корпорации поданы жалобы на несправедливую трудовую практику в судах по трудовым спорам. Apple данные обвинения отрицает.

Массовые забастовки, охватившие розничные магазины Apple, перекликаются с реорганизациями, которые начались в других крупных компаниях США, таких как Starbucks и Amazon. Напряженный рынок труда, возникший после пандемии COVID-19, выявил условия труда и неравенство, с которыми столкнулись сотрудники, работающие в таких местах, как магазины и склады.

«Это говорит о растущем разочаровании среди работников», — сказала директор по исследованиям в области трудового воспитания в Корнеллской школе промышленных и трудовых отношений Кейт Бронфенбреннер.

По мере того как Apple росла и стала первой в мире компанией с капиталом в $3 трлн, условия труда и неравенство, с которыми столкнулись работники, стали все более очевидными.