СМИ узнали, какую сумму налогов доначислили сети «АндерСон»

Сумма доначислений по группе «АндерСон» составила более 550 млн рублей. Из этой суммы на налоги приходится около 370 млн рублей, остальное — штрафы и пени, сообщает РБК со ссылкой на источник, который знаком с результатами проверки, проведенной Федеральной налоговой службой (ФНС).

© Соцсети

Для мониторинга за основу был взял период с 2019 года по 2021 год. Службе удалось проанализировать деятельность ряда фирм, в частности ООО «Тиролерхоф», ООО «Хани энд пай», ООО «Касл» и ООО «Герань». Установлено, что они входили в число операционных структур группы.

Проверка показала, что эти организации использовали так называемую «ресторанную схему» для сокрытия подотчетной выручки, говорится в публикации. По словам собеседника издания, в 2020-2021 годах объем сокрытой выручки составил более 1 млрд рублей, или 36% от всего оборота группы. Он также отметил, что в определенное время у ряда компаний доля скрытой выручки составляла 65%. В ФНС подчеркнули, что в фирмах также платили «серую» заработную плату.

Напомним, что «АндерСон» объединяет собственную кондитерскую фабрику и 40 кафе, работающих по договорам франчайзинга в Москве, Московской области, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске, а также в Казахстане.