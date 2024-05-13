ФАС признала ненадлежащей рекламу вклада Альфа-банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу вклада Альфа-банка без существенных условий финансовой услуги - сумме и сроке вклада.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В ФАС России поступили жалобы граждан на рекламу "Альфа-вклада", которая транслировалась в эфире радиостанций. В ней не приводилась информация о существенных условиях финансовой услуги", - сообщили в ФАС.

Там отметили, что в рекламе сообщалась привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу в размере 16% годовых. Однако данные об иных влияющих на получение дохода условиях - сумме и сроке вклада - в рекламе отсутствовали. Кроме того, реклама содержала некорректное сравнение - в ней утверждалось, что "лучшая ставка в стране в Альфа-банке".

"Служба возбудила дело в отношении АО "Альфа-банк" и признала рекламу ненадлежащей. За нарушение закона о рекламе организации грозит штраф", - сообщили в службе.

Ранее ФАС возбудила в отношении банка дела за нарушения в рекламе ипотеки, потребительского кредита, кредитной и дебетовой карты, а также за указание в рекламе недостоверных сведений о комиссии за эквайринг. Реклама детской карты была признана ведомством ненадлежащей.