Прибыль филиала Raiffeisen в России превысила прибыль остальной группы

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG (RBI) за последние три года получила от российского подразделения больше прибыли, чем от всех остальных своих филиалов по всему миру. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Издание также прогнозирует, что российское и белорусское подразделения группы в 2024 году суммарно принесут Raiffeisen около €1,2 млрд чистого дохода, что составит 69% от общей чистой прибыли группы. Для сравнения, экономическая деятельность других филиалов RBI в совокупности принесет лишь 500 млн чистого дохода, пишет издание, ссылаясь на аналитиков финансовой корпорации Citigroup.

Группа Raiffeisen сообщила 31 января, что чистая прибыль ее российского бизнеса по итогам 2023 года снизилась на 35%, до €1,3 млрд. В 2022 году чистая прибыль RBI в России составляла €2,05 млрд. Снижение на 8% показал и чистый процентный доход - до €1,4 млрд. RBI в России управляет дочерней кредитной организацией - Райффайзенбанком, который работает в РФ с 1996 года.

В середине марта 2022 года стало известно, что RBI на фоне ситуации на Украине оценивает стратегические варианты будущего своего бизнеса в РФ, "включая тщательно продуманный выход из Райффайзенбанка в России". Позднее группа сообщала, что получила несколько предложений о покупке российской "дочки". В свою очередь в пресс-службе банка в России ТАСС сообщали, что Райффайзенбанк намерен продолжить работу в РФ вне зависимости от решений австрийской банковской группы по участию в капитале.