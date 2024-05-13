«М.Видео-Эльдорадо» проведет допэмиссию 30 млн акций

Совет директоров группы "М.Видео-Эльдорадо" одобрил увеличение уставного капитала компании через дополнительный выпуск 30 млн обыкновенных акций.

Весь объем допэмиссии готов приобрести один из акционеров ретейлера - инвестиционный холдинг SFI, говорится в сообщении группы.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" <…> объявляет о решении совета директоров компании утвердить увеличение уставного капитала через дополнительный выпуск 30 млн обыкновенных акций по открытой подписке, что соответствует 17% от существующего уставного капитала. Компания получила предварительное согласие от одного из крупнейших акционеров - инвестиционного холдинга "ЭсЭфАй" - приобрести весь объем дополнительной эмиссии", - говорится в релизе.

Ретейлер добавляет, что сделка позволит улучшить показатели финансовой ликвидности компании и сохранить гибкость при принятии операционных, финансовых и инвестиционных решений. В настоящее время уставный капитал ПАО "М.Видео", головной компании группы, составляет 1,798 млрд рублей, он разделен на 179,768 млн акций номиналом 10 рублей.