Полетная программа "Аэрофлота" на Маврикий может стать круглогодичной

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты на Маврикий в октябре-ноябре текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла России в Республике Маврикий Константина Климовского.

По его словам, полетная программа перевозчика может стать круглогодичной, «если все будет складываться удачно».

Дипломат указал, что Маврикий всегда привлекал российских граждан, однако из-за отсутствия прямых рейсов путешествие было непростым, особенно если россияне летели с детьми или пытались добраться на остров из регионов РФ. В последнем случае им приходилось делать две пересадки - в Москве, а потом в Стамбуле или Дубае.

Климовский отметил, что в конце декабря 2023 года после очень длительного перерыва на Маврикий прибыл первый рейс «Аэрофлота» в рамках сезонной полетной программы. Она предусматривала полеты сначала два раза, а потом три раза в неделю. После этого объем турпотока из России существенно возрос. С января по март на Маврикии смогли отдохнуть 14 тыс. 393 россиянина. Почти столько сюда приехало за весь 2023 год.