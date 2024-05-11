Умер легендарный американский инвестор Джим Саймонс

«Легенда инвестирования и щедрый филантроп», основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила учрежденная им благотворительная организация.

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«С глубокой скорбью Фонд Саймонса сообщает о смерти своего соучредителя и почетного председателя Джеймса Харриса Саймонса 10 мая 2024 года в возрасте 86 лет в Нью-Йорке», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Джим Саймонс был отмеченным наградами математиком, «легендой инвестирования, а также вдохновенным и щедрым филантропом».

Саймонс создал инвестиционную компанию Renaissance Technologies в 1982 году, он использовал математический алгоритм для торговли на бирже.

«Джим был исключительным лидером, который проделал революционную работу в области математики и создал ведущую инвестиционную компанию», — сказал президент Фонда Саймонса Дэвид Спергел.

В 1994 году миллиардер основал Фонд Саймонса, который помогает ученым и организациям по всему миру. Он «пожертвовал миллиарды долларов на благотворительность», особенно на поддержку математических и естественнонаучных исследований и образования.