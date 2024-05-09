Wildberries за свой счет повторит поврежденные из-за пожара заказы челябинцев

Компания Wildberries повторит заказы, которые были повреждены в результате пожара утром 9 мая в пункте выдачи на Краснопольском проспекте, 5е в Челябинске. В случае отсутствия аналогов клиентам вернуть деньги, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Wildberries повторит заказы покупателей (в случае их наличия на маркетплейсе) на поврежденные товары и проинформирует клиентов, в каком пункте выдачи они смогут их забрать», — сообщили URA.RU в компании.

Если аналогов поврежденному товару нет, то челябинским пользователям, которые забирали заказы в пункте на Краснопольском проспекте, 5е, придет сообщение в личном кабинете, а стоимость вернется на счет.

Продавцам также компенсируется стоимость поврежденных товаров, убытки они не понесут. С собственником пункта выдачи представители компании находятся на связи, добавили в пресс-службе Wildberries.

В Челябинске утром 9 мая сгорел пункт выдачи Wildberries в многоквартирном доме по Краснопольскому проспекту, 5е. Как рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пострадавших в результате ЧП нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.