Гагаузия ведет переговоры о сотрудничестве с российскими банками

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что молдавская автономия ведет переговоры о сотрудничестве с российскими банками. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Пока сейчас работаем только с Промсвязьбанком (ПСБ. - "Газета.Ru"). Не исключаем, что и с другими можем",— сказала Гуцул.

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9 апреля Гуцул посетила Москву с рабочим визитом. Тогда она подписала соглашение с ПСБ о выпуске банковских карт платежной системы "Мир" для жителей Гагаузии.

В конце апреля стало известно, что Промсвязьбанк запустил процесс открытия счетов социально уязвимым категориям населения автономии. Первые счета открыты для работников бюджетной сферы и пенсионеров. К счету клиента привязана дебетовая карта, которая может быть выпущена как в пластике, так и в цифровом формате. В банке отметили, что таким образом электронная платформа ПСБ выполняет гуманитарную функцию дополнительной финансовой поддержки.