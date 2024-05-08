Стало известно, сколько Euroclear заработает на активах России

В 2024 году расчетно-клиринговый центр Euroclear может заработать на замороженных российских активах шесть миллиардов евро. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Он отметил, что за 2022-2023 года Euroclear уже заработал на замороженных российских активах 5,221 миллиардов евро. За первый квартал 2024 года центр заработал еще 1,6 миллиарда евро на них.

«С учетом этого, можно ожидать, что в целом за 2024 год он может заработать около шести миллиардов евро», — считает Осадчий.

Напомним, что Евросоюз и страны G7 заморозили российские активы после начала РФ СВО на Украине. Данной мере подверглась почти половина валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Большая их часть (около 191 миллиарда евро) находится на счетах бельгийской Euroclear.