Raiffeisen отменил вывод капитала из России
Крупный австрийский банк Raiffeisen Bank отменил запланированную ранее сделку по выводу активов из России. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что руководство банка приняло такое решение из-за неудовлетворительных условий сделки — в Raiffeisen пытались улучшить ситуацию для продолжения процесса вывода, но не смогли добиться успехов. Во время последних переговоров с соответствующими органами в компании решили выйти из соглашения, так как продолжение вывода капитала на текущих условиях могло бы нарушить антироссийские санкции.
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«В прошлом месяце Европейский центральный банк сообщил кредитору, что ему необходимо ускорить свертывание подразделения, на долю которого в прошлом году приходилось около половины его прибыли до уплаты налогов. Если бы стратегия Raiffeisen была одобрена, это позволило бы австрийскому кредитору репатриировать около 1,5 миллиарда евро прибыли, застрявшей в его российском подразделении. План включал покупку акций австрийской строительной компании, которыми ранее владел попавший под санкции бизнесмен Олег Дерипаска», — сообщает источник.
Ранее в Raiffeisen назвали сроки начала ухода из России.
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