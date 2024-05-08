Группа ВТБ завершила объединение своих НПФ

Негосударственный пенсионный фонд "Открытие" вошел в состав "ВТБ пенсионный фонд", теперь это крупнейший на рынке НПФ с совокупными активами более 1 трлн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

"ВТБ пенсионный фонд" завершил реорганизацию фонда в форме присоединения к нему НПФ "Открытие". Объединенный НПФ ВТБ стал крупнейшим на рынке, его совокупные активы превышают 1 трлн рублей, количество клиентов составляет 10,46 млн человек. Фонд продолжит выполнять все обязательства перед клиентами НПФ "Открытие", - указано в сообщении пресс-службы.

Деятельность присоединенного фонда НПФ "Открытие" прекращена 3 мая 2024 года, о чем была внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В начале января стало известно, что ВТБ и "Открытие" начали объединение негосударственных пенсионных фондов. Тогда же сообщалось, что интеграцию планируется завершить до конца первого полугодия 2024 года.

В конце декабря 2022 года банк "Открытие" вместе с НПФ вошел в группу ВТБ. Решение об объединении двух фондов было принято на внеочередных общих собраниях акционеров фондов 23 ноября 2023 года.