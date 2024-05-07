Путин разрешил «Лакра Синтез» приобрести «БАСФ Восток»

Президент России Владимир Путин разрешил крупному российскому производителю лакокрасочных материалов «Лакра Синтез» купить 100% ООО «БАСФ Восток». Распоряжение президента было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Напомним, что «БАСФ Восток» является дочерней компанией немецкого концерна BASF в России, который планирует закончить свою деятельность в России и Белоруссии. Отметим, что всего концерн BASF имел в России еще четыре дочерние компании — ООО БАСФ, ООО «БАСФ Промышленные металлы», ООО «БАСФ Юг» и ООО «Хеметалл». Часть из них уже были ликвидированы, либо находятся в стадии ликвидации.

Ранее Путин подписал новый майский указ.