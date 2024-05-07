Стало известно, во сколько оценили мировое соглашение по «Макфе»

Проект мирового соглашения между Генпрокуратурой России и ответчиками по иску о заводе «Макфа» предполагает выплату государству одним из ответчиков — Натальей Юревич — 10 млрд рублей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил адвокат ответчиков Игорь Трунов.

Помимо единовременной выплаты, соглашение обязывает Юревич ежегодно перечислять в бюджет России 1 млрд рублей на гуманитарные нужды до окончания спецоперации на Украине. Взамен Генпрокуратура должна полностью отказаться от исковых требований к 47 ответчикам по делу.

В документе также прописан выкуп определенного пакета акций «Макфы» нынешними собственниками, после чего государство получит контроль над предприятием.

До этого суд наложил арест на все активы производителя макарон по иску Генпрокуратуры.