В России создали аналог Lego

Отечественный аналог покинувших российский рынок конструкторов Lego будет выпускаться под брендом Rubrick и поступит в продажу не раньше второй половины 2024 года, пишет «Коммерсант», ссылаясь на предпринимателя Айнара Абдрахманова, владеющего 95 процентами компании-производителя.

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Компания «Рубрик-ОД» была создана в сентябре 2023 года. По словам бизнесмена, проект решено было запустить в связи с запросом со стороны покупателей. Он отметил, что охрана патентов Lego в России уже закончилась, поэтому с юридической точки зрения создание аналога допустимо. Конструкторы обещают выпускать в том числе с медийными персонажами.

Датская Lego ушла из России в 2022 году, но до сих пор занимает половину рынка конструкторов в стране. На месте ее магазинов осенью 2022 года решили запустить сеть «Мир кубиков». Тогда сообщалось, что она насчитывает 60 торговых точек, расположенных более чем в 20 российских городах и будет торговать в том числе продукцией, ввезенной по параллельному импорту.

При этом Lego Group не теряет надежды вернуться в РФ и не закрывает местный офис в стране. Разорвав отношения с Inventive Retail Group, управляющей 81 локальным магазином бренда, российское подразделение Lego продолжило работу. По данным на лето 2023 года в нем было трудоустроено девять сотрудников, занятых борьбой с контрафактом и контактами с госорганами.