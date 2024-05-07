У клиентов Сбера появится возможность оплатить покупки в Турции

Пресс-служба Сбера объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Турции с помощью сервиса SberPay. Соответствующей информацией она поделилась в официальном Telegram-канале кредитной организации.

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Как отмечается, услугой можно воспользоваться в ряде магазинов и ресторанов. Речь идет о торговых точках и заведениях, которые подключены к местной платежной системе Metropol.

Гражданам нужно осуществить переход на сайт payinturkey.com, нажать на кнопку «Заплатить», отсканировать QR-код продавца и выбрать удобный метод оплаты. Комиссия за платежи не взимается, указали в Сбере.

Metropol сотрудничает с большим числом магазинов и ресторанов, расположенных, в частности, в Анкаре, Стамбуле и Анталье.

По мнению независимого эксперта Максима Митусова, подобные расчетные схемы точно будут под постоянной угрозой как с точки зрения доставки денег в Турцию, так и с точки зрения вторичных санкций к местным компаниям.

Ранее сообщалось о появлении у россиян возможности бесплатно переводить между своими счетами через Систему быстрых платежей (СБП) до 30 млн рублей в месяц. Такая опция была внедрена в РФ с 1 мая.