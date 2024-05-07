В Uniper оценили риски изъятия «Газпромом» активов компании в РФ

Германский концерн Uniper допускает, что решение суда РФ о запрете "дочке" компании судиться с "Газпром экспортом" за рубежом и о взыскании €14,3 млрд при нарушении запрета может позволить российской компании изъять активы Uniper в России и даже вне ее.

Об этом говорится в отчете Uniper.

"13 марта 2024 года российский суд вынес временный судебный запрет в отношении Uniper в пользу "Газпром экспорта", согласно которому Uniper запрещено продолжать арбитражное разбирательство, начатое против "Газпром экспорта", в противном случае "Газпром экспорту" должен быть выплачен штраф в миллиарды евро. Uniper считает решение суда нарушением международного права и принципа справедливого судебного разбирательства и подала апелляцию на это решение в России", - сказано в отчете.

По мнению Uniper, такое решение суда позволит "Газпром экспорту" добиваться изъятия активов Uniper в России и, возможно, даже за ее пределами. При этом германская компания пока не рассматривает вероятность реализации этого риска для себя как серьезную.