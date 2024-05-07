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Коллекторы начали массово скупать долги россиян

Коллекторские агентства в январе-марте 2024 года выкупили у банков 56,4 млрд рублей просроченных долгов россиян — это рекордные 89% от общего объема реализованных за квартал «плохих» кредитов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Коллекторы начали массово скупать долги россиян
© ТАСС

За первые три месяца текущего года банки выставили на продажу просроченную задолженность физлиц на сумму 63,5 млрд рублей, что на 2,2% превышает показатель аналогичного периода 2023-го. При этом годом ранее коллекторам удалось закрыть только 85,1% сделок, а в кризисном 2022 году — лишь 69,9%.

Средняя цена по заключенным в первом квартале контрактам на переуступку долгов (цессии) составила 7,8% от номинала просроченных обязательств против 6,9% годом ранее и 10,78% в начале 2022-го.

«Традиционно первые кварталы являются наиболее спокойными на рынке цессии с точки зрения предложения. Однако в этом году банки аккумулировали большие объемы «вызревших» портфелей к продаже после низкой активности в IV квартале», — пояснила коммерческий директор ID Collect Татьяна Волегова.

По ее оценке, предложение на рынке банковской цессии в 2024 году будет расти и по итогам года может увеличиться на 10-15% к прошлогоднему уровню.

При этом доля закрытых сделок не опустится ниже 85%.

«Рекордный показатель закрытых сделок говорит о том, что продавцы и покупатели достигли взаимопонимания в части покупки и продажи», — отметили в НАПКА.
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