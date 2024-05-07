Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало расследование в отношении сотрудников авиастроительной компании Boeing, которых заподозрили в подделке документов при проведении испытаний самолетов Boeing 787 Dreamliner. Об этом сообщает Reuters.

FAA планирует разобраться, подтверждено ли надлежащее крепление и заземление в местах соединения крыльев и фюзеляжа Boeing 787 Dreamliner. По информации Reuters, сотрудников компании подозревают в возможной фальсификации технической документации.

В FAA добавили, что компания уже проводит повторную проверку всех самолетов этой серии и разрабатывает план по устранению выявленных неисправностей.

В начале апреля инженер Boeing Сэм Салехпур заявил, что в фюзеляжах дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner, возможно, имеются серьезные дефекты, связанные с особенностями их изготовления и сборки.

12 марта стало известно, что компания Boeing провалила 33 из 89 технических проверок Федерального управления гражданской авиации США. Компания Spirit AeroSystems, производящая фюзеляж для 737 MAX, не прошла семь проверок из 13.