Российские нефтяные компании столкнулись с новой проблемой

В последнее время российские компании нефтяной и газовой отраслей столкнулись с серьезной нехваткой рабочей силы, что связано с демографическим кризисом 1990-х годов и высокой конкуренцией со стороны вооруженных сил и оборонной промышленности. Об этом со ссылкой на данные аналитиков пишет Bloomberg.

Компания Kasatkin Consulting (бывшее российское отделение Deloitte) подсчитала, что в настоящее время сектору не хватает около 40 тысяч сотрудников. Как свидетельствуют данные сервисов по поиску работы, дефицит наблюдается как среди квалифицированного персонала, так и среди простых рабочих.

В январе и феврале средние зарплаты в отрасли уже составляли 125 тысяч рублей, что заметно выше, чем в среднем по стране. Однако, отмечает издание, даже такие суммы не выдерживают конкуренцию с выплатами за подписание контракта с Минобороны.

Российский рынок труда столкнулся с критическим дефицитом кадров

Отдельные компании отрасли ввели выплаты рабочим за приведенного сотрудника. Также персоналу предлагают горячие обеды, медосмотры и корпоративный отдых. Пожилых людей при достижении пенсионного возраста призывают «работать как можно дольше». Тем не менее проблемы с дефицитом кадров продолжают усугубляться.

Решить проблему за счет привлечения иностранной рабочей силы пока не получается. Падение курса рубля сделало страну менее привлекательной для мигрантов из стран бывшего СССР, а международные санкции дополнительно сокращают интерес.

О найме российской нефтяной компанией «Лукойл» рабочих из Узбекистана сообщали Министерства экономического развития и борьбы с бедностью среднеазиатской республики. В каком количестве в Россию предположительно поедут сотрудники, не отмечалось.

Ранее «Газпром» сообщил об убытке по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) за 2023 год в размере 629 миллиардов рублей, хотя аналитики ожидали прибыль в 400-500 миллиардов. При этом основной вклад в убытки внес именно газовый бизнес.