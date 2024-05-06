В Россию приходят азиатские бренды

На российский рынок в этом году вышли 11 новых международных брендов. Еще три планируют начать работу.

В 2024 году в Россию, по данным NF Group, пришли 11 новых международных ретейлеров из Турции, Китая, Южной Кореи, Италии, Испании и Германии. Девять из них открылись в торговых центрах Москвы, остальные два - в Санкт-Петербурге и Калининграде. Восемь из одиннадцати новых брендов являются производителями одежды (один из операторов работает в детском сегменте), один специализируется на обуви, еще два - на электронике и товарах для дома.

Шесть из 11 вышедших на российский рынок новых брендов имеют азиатское происхождение (Китай и Южная Корея). Для сравнения, в IV квартале 2023 года рынок пополнился семью новыми игроками, из которых только два были азиатскими ретейлерами. В целом, 2024 год становится ключевым для развития азиатских брендов в российских торговых центрах, отмечают эксперты: планы по расширению в Россию были объявлены этими компаниями еще в 2022 году, после чего последовал стандартный двухлетний подготовительный период, необходимый для настройки операционных процессов при выходе на новый рынок.

Еще как минимум три бренда - французский косметический дом, а также производители одежды из Южной Кореи и Китая - в первом квартале заявили о намерении начать работу в России. Но если французский бренд уже планирует открытие магазинов в трех столичных ТЦ, то азиатские пока не приняли конкретные решения. Ожидается, что в 2024 году на российский рынок могут прийти до 20 зарубежных брендов.

"Россия продолжает оставаться привлекательным рынком для международных ретейлеров. Это подтверждается активным интересом со стороны компаний из разных стран, включая Турцию, Китай, Южную Корею, Италию, Испанию и Германию", - говорит региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Если в 2023 году структура новых брендов преимущественно состояла из турецких операторов, добавляет она, то в 2024 году рынок активно пополняется брендами из Азии.