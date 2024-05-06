СМИ: в Турции будут штрафовать производителей, которые завышают цены

Турецкие власти готовятся к обсуждению на этой неделе законопроекта о мерах наказания в отношении тех, кто искусственно завышает цены в государстве. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на газету Ekonomim.

Как отмечается, вопрос поднимут в связи с высокой инфляцией в Турции.

Нарушители положения о недопустимости непомерного повышения отпускной цены товара или услуги столкнутся со штрафом в размере от 100 тысяч лир (свыше 3 тысяч долларов по курсу) до 1 миллиона лир (более 31 тысячи долларов). Речь идет о производителях, поставщиках и розничных предприятия, уточнило издание.

Также штраф ждет тех, кто создает дефицит на рынке и нарушает рыночное равновесие и свободную конкуренцию, пишет газета. Он составит от 1 до 12 миллионов лир (около 373 тысяч долларов). Те, кто не доставит или не установит товар в срок, столкнутся с административным штрафом в размере 2 200 лир (68 долларов), добавляется в статье.

Ранее министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что ожидает пика годовой инфляции в мае. Он уточнил, что, «к сожалению, инфляция остается высокой». По словам министра, показатель превысит 70%.