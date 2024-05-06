Крупный латвийский перевозчик попросил не запрещать ему закупки в России

Латвийский железнодорожный перевозчик Pasažieru Vilciens (PV, «Пассажирские поезда») выступил за исключение запрета на закупки комплектующих для поездов в России и Белоруссии. С соответствующей просьбой он обратился к сейму государства, передает TVNET.

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Согласно поправкам в закон о закупках, которые сейчас рассматриваются комиссией латвийского сейма, заказчик должен устанавливать требование к участникам тендеров исключить покупку товаров производства указанных стран.

В PV отмечают, что нововведение окажет существенное влияние на работу организации. Подчеркивается, что парк перевозчика насчитывает поезда советского производства. Кроме того, большую часть запчастей к ним производили на заводах РФ и Белоруссии, добавляют в компании. В ней назвали проблематичным процесс замены запчастей поставщиками из Европы. Кроме того, утверждается, что большую часть заменить и вовсе нельзя.

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Без исключения запрета перевозчик сможет эксплуатировать принадлежащий ей подвижной состав только до тех пор, пока в его распоряжении будет остаток запасных частей, ряд которых будут израсходованы уже весной этого года, подчеркивается в письме.

Ранее немецкое издание Welt сообщило, что Россия смогла увеличить объем гражданских авиаперевозок в 2023 году, несмотря на санкции, введенные Западом на поставки запчастей для самолетов западного производства.