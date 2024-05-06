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Business Insider: Билл Гейтс по-прежнему реально руководит Microsoft

Основатель Microsoft мультимиллиардер Билл Гейтс продолжает негласно руководить деятельностью корпорации в области искусственного интеллекта. Об этом, ссылаясь на бывших и нынешних руководителей компании, сообщает Business Insider.

Business Insider: Билл Гейтс по-прежнему реально руководит Microsoft
© Reuters

По их информации, Гейтс консультирует Microsoft по политике в области искусственного интеллекта, проводит обзор продуктов, принимает участие в подборе руководителей высокого уровня, а также поддерживает тесные отношения с генеральным директором разработчика ChatGPT OpenAI Сэмом Альтманом.

По словам одного из источников, Гейтс и Альтман являются близкими друзьями. Поэтому OpenAI серьезно относится к мнению Гейтса и консультируется с ним.

Нынешний руководитель Microsoft Сатья Наделла также продолжает пользоваться советами и опытом Гейтса. До этого Гейтс рассказал о самой популярной теории заговора со своим участием.

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