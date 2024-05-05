Потенциальные владельцы «Эвертона» подозреваются в мошеннических махинациях

Американская инвестиционная компания 777 Partners, в сентябре минувшего года заключившая соглашение с бизнесменом Фархадом Мошири, согласно которому 94,1% его акций «Эвертона» должны перейти во владение бизнесменов из США, обвиняется в мошеннических махинациях и организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает The Telegraph.

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По информации источника, ряд инвестиционных компанией обратился в суд с иском на 777 Partners, в котором они обвиняют её в применении мошеннической схемы посредством получения займа под залог активов на сумму в районе £ 280 млн (€ 327,2 млн). При этом в качестве данного залога 777 Partners задействовала порядка $ 350 млн (€ 326,1 млн) в активах, не контролируемых ей или вовсе не существующих.

Отмечается, что из-за этого судебного разбирательства является маловероятным, что АПЛ одобрит 777 Partners осуществление покупки «Эвертона».