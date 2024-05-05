Британские независимые нефтегазовые компании протестуют против завышенных налогов

Независимые нефтегазовые операторы, ведущие разработку месторождений на британском шельфе Северного моря, подняли тревогу из-за введенного в 2022 году чрезвычайного 75%-ного налога на прибыль в отрасли. Об этом пишет газета Financial Times cо ссылкой на экспертов рынка.

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Как сообщают отраслевые ассоциации и аналитики, новый фискальный режим уже нанес серьезный удар по инвестиционным планам компаний и грозит дальнейшим оттоком капитала.

С мая 2022 года в Великобритании действует так называемый «энергетический налог на сверхприбыль» в размере 35% в дополнение к стандартному 40%-ному налогу на прибыль корпораций. Таким образом, общая налоговая ставка для нефтегазового сектора достигла 75%.

По данным Offshore Energies UK, из-за недоинвестирования в отрасль к 2030 году может быть потеряно 40 тыс. рабочих мест. Уже сейчас в британском нефтегазовом секторе занято около 200 тыс. человек — вдвое меньше, чем десятилетие назад.

«Многие производители ушли или уходят из Великобритании. Непрерывное падение добычи и числа рабочих мест пагубно для макроэкономики», — предупредил гендиректор EnQuest и экс-посол по энергетическому бизнесу Амджад Бсейсу.

Консалтинговая Wood Mackenzie оценивает потенциальные потери инвестиций в 16 млрд фунтов из-за неопределенности с налоговым режимом. Компания указывает на низкий аппетит покупателей к M&A на британском шельфе.

Тревогу нефтегазовых компаний усиливают планы оппозиционной Лейбористской партии в случае победы на следующих выборах поднять общую ставку налога до 78% и отменить льготы на новые проекты.

В условиях высокого налогового бремени независимые операторы Северного моря все чаще прибегают к консолидации для объединения ресурсов и финансирования расходов по выводу старых активов из эксплуатации.

«Великобритания нуждается в национальном чемпионе для управления упадком отрасли», - отмечает аналитик Stifel Крис Уитон.

При этом перспектива неожиданных изменений налогового режима затрудняет сделки по слиянию и поглощению.

До этого стало известно, что иностранные кредиторы потребуют от Украины возобновить выплаты по госдолгу.