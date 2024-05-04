Названа причина, по которой Баффет сократил пакет акций Apple

Компания Berkshire Hathaway, принадлежащая инвестору Уоррену Баффету, снова сократила инвестиции в Apple, до $135,4 млрд. Об этом пишет РБК.

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По данным портала, эта сумма соответствует 790 млн акций, тогда как на конец четвертого квартала 2023 года их было в портфеле инвестора порядка 905,56 млн.

Таким образом, заметили аналитики, пакет Apple, которым владеет конгломерат, в первом квартале сократился почти на 13%.

Вerkshire Hathaway, пояснили эксперты, постепенно распродает акции бигтеха второй квартал подряд. Это связано с тем, добавили они, что котировки Apple с начала января упали на 4,75%, компания зафиксировала снижение выручки и прибыли.

Журналисты напомнили, что в начале 2024 года около 75% инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway занимали акции таких компаний, как Apple (на $135,4 млрд), Bank of America ($39,2 млрд), American Express ($34,5 млрд), Coca-Cola ($24,5 млрд), Chevron ($19,4 млрд).