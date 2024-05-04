Telegram раздаст своим пользователям 30 млн долларов

Мессенджер Telegram, а точнее акция Wallet от Ton Foundation в Telegram раздаст 30 млн долларов. Для участия в акции необходимо хранить USDT и можно получить 50% годовых.

Так, максимальная сумма, по которой начисляются проценты составляет 3000 USDT, а целевой аудитореей должны стать криптолюбители.

В первые две недели начисляется 50% годовых, после чего следующие две недели ставка будет снижена до 25%.

Проценты пользователям будут начислены в Tincoin, поэтому вознаграждение будет колебаться вместе с курсов криптовалюты TON.