Крупный турецкий банк объяснил заявления о «новых ограничениях» для россиян

В крупном турецком банке Denizbank отсутствуют официальные запреты для россиян на открытие счетов. Об этом рассказал источник ТАСС.

«Никаких официальных запретов для россиян на открытие счетов в турецком Denizbank нет», — сообщил источник в беседе с ТАСС.

По его словам, турецкие частные банки устраивают дополнительные проверки при открытии счетов иностранцам в связи с введенными санкциями.

Ранее сообщалось, что Denizbank начал проверять вид на жительство у клиентов-россиян. Эксперты считают, что те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска, а у некоторых категорий держателей карт банк может и вовсе закрыть счета.