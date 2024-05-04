Raiffeisen Bank International купит долю Дерипаски в венской фирме Strabag

Австрийская компания Raiffeisen Bank International (RBI) намерена выкупить долю бизнесмена Олега Дерипаски в фирме Strabag. Об этом написали в немецкой газете Bild.

«Австрийская группа Raiffeisen Bank International планирует купить долю в венской строительной фирме Strabag. Эта доля ранее принадлежала Олегу Дерипаске», — говорится в материале.

Уточняется, что сделку планируют провести через русский «Райффайзенбанк», чтобы вывести часть активов РФ. Сумма покупки доли Дерипаски может составить порядка полутора миллиарда евро.

Ранее RBI призвал «Райффайзенбанк» отказаться от сделки с РФ, касающейся покупки долей фирмы Strabag из-за того, что акции компании принадлежат Дерипаске, находящимся под санкциями. По данным Reuters, продажа долей может обострить напряженность австрийского банка с Вашингтоном.