Welt: планы Запада нанести удар по авиаперевозкам в РФ провалились

Планы Запада нанести удар по отрасли авиаперевозок в России с помощью санкций провалились.

Об этом пишет пишет немецкая газета Die Welt.

«Ключевые санкции Запада против России не возымели действия. Гражданский воздушный транспорт в стране продолжает функционировать», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что за 2023 год число рейсов в стране выросло.

Ранее у Boeing начались проблемы с производством из-за санкций против России.

Также стало известно, что США ввели санкции против авиакомпании «Победа».