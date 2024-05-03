Boeing столкнулся с трудностями из-за антироссийских санкций

Американский производитель авиатехники Boeing столкнулся с проблемами в производстве самолетов 787 Dreamliner. При этом сложности начались из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как сообщает источник, санкции против России привели к дефициту теплообменников для Boeing 787. Деталь используется в системах кондиционирования воздуха и производилась на совместных предприятиях АО «ХС-Наука» и RTX Collins Aerospace. Однако после введения антироссийских санкций из-за конфликта на Украине компания нашла новых поставщиков.

Отмечается, что поначалу в Boeing смогли в полном объеме заменить теплообменники, но недавно компания объявила об увеличении производства широкофюзеляжных самолетов. Справиться с возросшими объемами в компании уже не смогли — президент и генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун признал, что производству не хватает деталей. Кроме того, авиапроизводитель также столкнулся с нехваткой кресел. Эта проблема оказалась даже серьезней — в Boeing полагают, что на решение этой задачи потребуется еще больше времени, чем на поиск нужного числа теплообменников.

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На этом фоне в Boeing заявили, что в 2024 году будет произведено меньше самолетов Dreamliner, чем изначально планировалось.

Ранее стало известно, что из-за скандала с безопасностью у Boeing начались финансовые проблемы.