Бывший владелец «Рольфа» оспорит национализацию компании

Основатель группы компаний "Рольф" Сергей Петров планирует взыскать с российских властей компенсацию за передачу его бизнеса под государственное управление. Об этом бизнесмен заявил в интервью Bloomberg.

Отмечается, что адвокаты предпринимателя подали иск в Комитет по правам человека ООН на основании Международного пакта о гражданских и политических правах — договора, из которого Россия до сих пор не вышла.

Следственный комитет России в конце июня 2019 года возбудил уголовное дело в отношении главы автодилера "Рольф" Сергея Петрова, экс-гендиректора автодилера Татьяны Луковецкой, директора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалии, а также Анатолия Кайро. Первые трое были заочно арестованы и объявлены в розыск, Кайро поместили под домашний арест.

Генпрокуратура попросила суд взыскать активы автодилера «Рольф» в пользу государства

По версии следствия, в 2014 году Анатолий Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. Бизнесмены перевели на счета подконтрольной Петрову кипрской компании деньги, полученные от коммерческой деятельности, — 4 млрд рублей.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче акций автодилера "Рольф", а также его активов во временное управление Росимущества.

В указе идет речь о более чем 660,7 млн обыкновенных акций АО "Рольф", принадлежащих кипрскому офшору Delance Limited, и около 15,2 тыс. обыкновенных акций АО "Рольф", принадлежащих ООО "Рольф Моторс". В управление Росимущества передано 100% акций компании.