Beribit требует от клиентов доказательства легальности вложенных средств
Криптобиржа Beribit перед возвратом средств требует от клиентов доказать легальность вложенных денег. Как сообщает RT, об этом рассказали пострадавшие, которым биржа разослала письма с условиями выплат.
Клиенты уверены, что таким образом Beribit надеется затянуть время и исключить выплаты тем, кто вкладывал деньги в криптовалюте. В профильных чатах они призывают пострадавших от действий биржи снова ехать в офис и требовать вернуть их средства. В сообщениях утверждается, что аренда помещения у компании заканчивается уже 9 мая, а счета компании заблокировали.
Ранее биржа пообещала выплатить деньги 33 клиентам 2 мая, однако получили их не все. В обновленном списке Beribit сообщила, что отправила деньги 11 людям на общую сумму 13 млн рублей. Задержку объясняют «нарушениями и расхождениями», которые выявили во время аудита клиентских аккаунтов и балансов.
Напомним, что в конце апреля более 50 клиентов Beribit собрались у офиса «Москва-Сити» с требованием вернуть заблокированные средства. Инвесторы жаловались на проблемы с выплатами и утверждали, что на счетах зависло порядка 400 млн рублей.
Незадолго до этого Beribit сообщила о смене руководства. Новое начальство обнаружило несоответствия в балансовой отчетности, в связи с чем был начат тщательный аудит.