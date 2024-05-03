Росбанк и УК «Лидер» смогли взыскать средства с Euroclear

Росбанк и управляющая компания (УК) «Лидер», дочка «Газпрома» и ВЭБ.РФ, смогли взыскать средства со счета типа «С» бельгийского депозитария, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Факт получения денег Росбанком подтвердил изданию Александр Кудрявцев, директор по правовым вопросам банка.

По его словам, собственные средства Росбанка были возвращены по исполнительному листу со спецсчета Euroclear. В ноябре 2023 года арбитражный суд полностью удовлетворил иск кредитной организации к бельгийскому депозитарию на $58 млн (5,2 млрд рублей) и 98,2 млн рублей. В январе решение утвердила апелляционная инстанция. УК «Лидер» требовала от Euroclear 122,5 млн рублей, иск также был полностью удовлетворен в декабре. В марте решение подтвердила апелляционная инстанция.

В январе 2024 года президентский указ № 8 запретил взыскивать средства со счетов «С». Однако в начале апреля указом № 244 было уточнено, что запрет не распространяется на решения судов, вынесенные до 3 января. Как отмечает издание, до этой даты арбитражные суды первой инстанции успели удовлетворить только четыре иска к Euroclear из 98-ми: помимо Росбанка и «Лидера», положительное решение было вынесено по заявлениям МТС-банка и банка «Санкт-Петербург».

Среди розничных инвесторов суды общей юрисдикции удовлетворили всего один иск — бывшего сенатора от Чукотки Ефима Малкина. В сентябре 2023 года Басманный районный суд постановил взыскать в его пользу $2 млн убытков (179 млн рублей) с бельгийского депозитария. В декабре апелляционная инстанция оставила решение без изменений, однако Малкину еще предстоит разбирательство в кассационном суде.

В результате, сумма исков, которые еще могут быть взысканы со счетов типа «С», составляет около 18,4 млрд рублей.

Чтобы понять, распространяется ли запрет на взыскание средств со счетов «С» на решение суда, нужно понять, когда оно было принято в первой инстанции и было ли изменено в последующих, объяснил Денис Крауялис, советник фирмы «Томашевская и партнеры». Если апелляция отменила предыдущее решение и вынесла новое, то дата будет определяться по новому судебному документу.

Основной причиной введения запрета на взыскание со счетов «С» могло быть желание сохранить учитываемые там активы для выкупа замороженных бумаг, считает Арам Григорян, партнер юрфирмы NSP. После роста числа исков в прошлом году власти, вероятно, начали беспокоиться, что на спецсчетах не останется средств для запланированного обмена. Общий объем активов на счетах типа С составляет 700 млрд рублей, а сумма исков к Euroclear — 689 млрд рублей.

Спецсчета «С» были введены в ответ на заморозку ценных бумаг российских инвесторов. На них были переведены и заблокированы активы, которые хранились на российских счетах депо иностранных депозитариев.