Группа Societe Generale сократила активы, связанные с Россией, за первом квартале 2024 года до 700 млн евро. Ее exposure упало более чем на 20%, по итогам 2023 года эти активы составляли 900 млн евро, следует из отчетности Societe Generale.

Это портфель группа квалифицирует как офшорный — то есть кредиты российским заемщикам были выданы не в России, а другими банками группы. В основном это кредиты, выданные компаниям из металлургического и нефтегазового секторов. Всего на начало 2022 года он составлял 3,2 млрд евро. Однако постепенно заемщики гасят эти долги, следует из комментариев группы.

Убыток от продажи Росбанка и страхового бизнеса в России «Интерросу» Владимира Потанина (сделка была закрыта 18 мая 2022 года) составил 3,3 млрд евро.

В феврале 2024 году Societe Generale завершил продажу последнего российского актива — лизинговую компанию «Лизплан Рус». Это дочка международной лизинговой компании LeasePlan, которую приобрела группа в 2023 году. После этой сделки группа не имеет локального присутствия в России, указано в ее сообщении.