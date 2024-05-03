У Boeing начались финансовые проблемы на фоне скандала с безопасностью

Американская авиастроительная корпорация Boeing, похоже, ушла в крутое пике. В США умер уже второй информатор о дефектах в самолетах этой компании. Именно он два года назад обнаружил и придал огласке грубые нарушения в производственной цепочке. Полет с панорамным видом и в кислородных масках «подарила» компания Boeing своим пассажирам. На высоте пять километров у самолета 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines оторвалась дверь, он совершил вынужденную посадку в Портленде. Все чудом оказались целы. Из самолета люди вышли самостоятельно, но на их лицах был шок. Адвокат Марк Линдквист на своем сайте сообщил, что подал иск от имени 22-х пострадавших в самолете человек.

© Arne Dedert, dpa, Global Look Press

«Пассажиры получили эмоциональные и физические травмы, включая сильный стресс, беспокойство, травмы и повреждение слуха», - говорится в его заявлении.

Через месяц Национальный совет по безопасности на транспорте США предварительно отчитался, что дверь не была закреплена болтами, а отсутствие деформации вокруг соответствующих отверстий указывает на то, что не было всех четырех болтов, необходимых для фиксации двери в вертикальной плоскости.

Стали громче слышны голоса бывших сотрудников Boeing, которые рассказывали о нарушениях на производстве. Свое негативное мнение о компании повторил в эфире онлайн-таблоида TMZ 62-летний Джон Барнетт, который около 30 лет проработал в Boeing.

«Когда я работал в Чарльстоне, я отвечал за устранение дефектов у наших поставщиков. Это означало, что я брал группу инспекторов, отправлялся к поставщику и проверял его продукцию перед отправкой. Итак, я взял команду из четырех инспекторов в Spirit Aerosystems, чтобы осмотреть 41-ю секцию перед отправкой и мы обнаружили 300 дефектов», - поделился экс-инспектор службы контроля качества Boeing Джон Барнетт.

Из-за постоянной критики Boeing Джон Барнетт должен был встречаться с юристами Boeing и со своими адвокатами, потому что обязался присутствовать в суде и отвечать на вопросы, связанные с деятельностью компании. Но так и не поучаствовал - в этот день тело инженера нашли в его грузовике на парковке отеля.

«Разоблачитель компании Boeing Джон Барнетт был найден мертвым с пистолетом в руке и оставленной запиской на пассажирском сиденье своего грузовика возле отеля в Южной Каролине», - говорится в полицейском отчете.

Джон высказывал свое беспокойство насчет моделей Boeing 737 и 787 - по его мнению, компания сильно экономила на их создании. И вот, уже Boeing 787 Dreamliner 11 марта во время полета на 1-2 секунды резко опустился вниз, а затем восстановил курс. Около 50 человек обратились за медицинской помощью, а 19 пассажиров доставили в больницы, один из них находился в тяжелом состоянии.

«Он катился, как на американских горках, а потом пошел вверх. Люди, которые не были пристегнуты ремнями безопасности или выходили из туалета, и те же люди, те же стюардессы, которые шли пешком, было около двух раненых, много людей пострадало. А самое большое впечатление оставила женщина на сидении позади меня, которая была с ребенком. Я видела, как ребенок летел. Нет, это было ужасно», - вспомнила одна из пассажирок Лилиан Мартинез.

Страсти вокруг Boeing стали сгущаться еще больше - появились подробности от сотрудников корпорации. Инженер Boeing Сэм Салехпур заявил, что сотни человек могут погибнуть в авиакатастрофе из-за проблемы с щелями между ключевыми частями обшивки Boeing 787. После этого Салехпур был уволен. По его словам, компания даже угрожала ему физической расправой, из-за чего инженер обратился с жалобой в Конгресс США.

«Серьезнейшие недостатки, которые носят уже характер системы. Слишком дорогая плата у системных недостатков. Две катастрофы 737 в Эфиопии в Индонезии унесли 346 человек жизней. Это более, чем серьезное событие, которое характеризует любую авиакомпанию», - считает заслуженный пилот, член общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

И тут вырисовывается уже настоящая детективная история. Бывший сотрудник компании Spirit AeroSystems, поставщика Boeing, который ранее комментировал странные увольнения коллег Джошуа Дин, умер накануне. Сохранился только его комментарий на радио NPR.

«Я думаю, они посылали сообщение всем остальным. Если вы будете говорить слишком громко, мы заставим вас замолчать. Мы проводим вечеринки с пиццей, потому что уменьшаем количество дефектов. Но на самом деле, мы этого не делаем. Мы просто не сообщаем о них», - сообщил он в своем последнем комментарии.

По данным Seattle Times, 45-летний Дин был одним из первых, кто заговорил об игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max. А две недели назад попал в больницу с жалобами на проблемы с дыханием - врачи обнаружили у его бактериальную инфекцию. При этом аудитор ранее никогда не жаловался на здоровье и постоянно занимался спортом.

«Последняя смерть одного из руководителей говорит о том, что там дела до сих пор обстоят, мягко выражаясь, "не обеспечивающие безопасность воздушных судов". Боинг 737 Маx у нас практически не эксплуатируется, но 737 эксплуатируются и их немало. Но это уже проверенные варианты, это налаженные системы технического обслуживания», - успокоил заслуженный пилот, член общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Череду смертей журналисты считают неслучайной. А последствия для концерна уже есть. Власти США после инцидента с дверью, временно приостановили полеты 737-го Boeing, с начала 2024 года рыночная стоимость акций компании сократилась на 25%. Главный исполнительный директор Boeing заявил, что пока компания не публикует финансовый прогноз на 2024 год, а намерена «сосредоточиться на каждом следующем самолете и будет следить за тем, чтобы соответствовать всем стандартам».